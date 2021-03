Todo lo que dejó atrás Álex Casademunt tras el nacimiento de su hija Bruna hace 3 años

España entera está consternada desde que este pasado martes falleciera Álex Casademunt en un accidente de tráfico. Y es que la vida del artista apuntaba al éxito asegurado después de que, desde el nacimiento de su hija Bruna en enero de 2018, este decidiera asentar la cabeza y dejar atrás todos los conflictos previos que tanta polémicas le habrían ocasionado.

Lo cierto es que su vida estuvo marcada por varios episodios desagradables, como el protagonizado junto a su ex novia Lucía Sánchez, quien lo acusó de malos tratos, llevándolo incluso a los juzgados. Pero sin duda, los más sonados fueron sus distintas peleas a las puertas de las discotecas. La más grave ocurrió en 2011 en Madrid, y tras producirse, fue condenado a nueve meses de cárcel, sin embargo, su falta de antecedentes le hizo no tener que ir a prisión, aunque no se libró de indemnizar al agredido con casi 3.000 euros de multa. Además de esta, otra pelea que también causó revuelo fue la ocurrida en 2017 en Vigo, donde participó en una discusión que le hizo acabar con 12 puntos de sutura en la cara y con una multa de 360 euros.

En cambio, todas estas y otras polémicas quedaron atrás cuando llegó su pequeña en la que se centró totalmente y con la que comenzó a compartir grandes momentos, tal y como se puede ver en las numerosísimas imágenes que el cantante subía continuamente a su perfil de Instagram. Y es que Bruna ha hecho que los tres últimos años de vida de su padre hayan sido increíblemente felices y libres de conflictos.

Seguro que te interesa...

Chenoa, David Bustamante, Natalia y Manu Tenorio viajan juntos a Barcelona para despedir a Álex Casademunt