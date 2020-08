La foto nunca vista hasta ahora de Alessandro Lequio y su hijo Álex Lequio: ''Mi mejor todo, entonces, ahora y siempre''

Alessandro Lequio ha compartido una fotografía inédita con su hijo, Álex Lequio, en la que ha vuelto a hacer visible suus sentimientos y la tristeza que tiene dentro. Desde la triste pérdida, no hay un día en que Álex no esté en la memoria de sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, y a falta de días para que se cumplan tres meses del fallecimiento de Álex, el italiano ha querido hacer pública una imagen en su perfil de Instagram en la que aparecen posando con su hijo y donde ha querido dedicarle unas palabras repletas de amor y cariño.

''My best everything, then, now and forever'' (''Mi mejor todo, entonces, ahora y siempre''), es el sincero mensaje que ha escrito el colaborador de televisión junto a la instantánea que ha rescatado de su álbum privado y que nunca había visto la luz. Una foto en blanco y negro con la que vuelve a dar cuenta a sus fans de lo mucho que le pesa la ausencia de su hijo, pero con la que evidencia lo importante que ha sido para él, tanto antes, como ahora y, como él mismo asegura, el resto de su vida.

Numerosos seguidores han querido brindarle su apoyo y cariño con una infinidad de comentarios, entre los que la presentadora Toñi Moreno, que fue una de las primeras en apoyar a Álex cuando escribió su primer mensaje tras hacerse pública su enfermedad, ha destacado que le tiene en sus pensamientos.

