Albert Rivera sobre Malú: "Uno no elige de quien se enamora aunque yo he elegido bien, ella es la que se ha equivocado"

Albert Rivera ha concedido su primera entrevista desde que dejó la política. El ex líder de Ciudadanos se ha sentado en 'El Hormiguero' para charlar sobre su nuevo libro, 'Un ciudadano libre', además de anécdotas relacionadas con su trayectoria política, así como su relación con Malú y la hija que tienen en común, Lucía.

"Uno no elige de quien se enamora aunque yo he elegido bien, ella es la que se ha equivocado", bromeaba. Aunque no ha tenido reparos en quejarse sobre la intromisión en su vida privada que sufre constantemente: "¿Alguien me puede decir por qué no puedo ir a la playa con mi familia? ¿Por qué salgo con mi hija de un mes a una revisión y tengo cinco coches de paparazzis en la puerta y me tengo que dar la vuelta?". De ahí que haya planteado el que se regule con una ley este tipo de situaciones.

Además, también ha revelado lo que sucedió cuando un periodista aseguró que él y la artista habían roto: "Nos lo tomamos a guasa pero eso te puede complicar mucho como pareja. Hemos tenido mucha fortaleza para aguantar muchas cosas, hemos sido una roca, un equipo. Algunos decían que eran especulaciones y hoy en día tenemos una familia".

Sobre la hija que tienen en común, no tiene más que buenas palabras para ella: "Lucía es una santa. No quiero ofender a nadie pero mi hija duerme ocho horas como una bendita. Para eso soy un afortunado. Duermo muy tranquilo. También la felicidad inmensa que estoy teniendo porque con la política te pierdes muchísimo, vas a una velocidad que no te paras a pensar en los más importantes que son los que están en casa. Ahora estoy sirviendo a los más importantes de mi país que para mí son los míos".

