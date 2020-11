Así define Alba Carrillo a su novio Santi Burgoa en comparación a su ex

Alba Carrillo anunciaba vía Instagram la triste noticia de que su perro Lunes se había marchado para siempre, algo que le hacía estar triste y que lo único que le reconforta es el amor incondicional que este le dio todos los años que estuvo a su lado. Ahora, la colaboradora de televisión tiene una nueva ilusión y es que se ha aventurado con una nueva andadura profesional: ha inaugurado una tienda de ropa, Koker.

El evento se celebró este pasado sábado y una vez allí, Alba ha confesado que, a pesar de ser un año complicado para todo el mundo, ha sido muy positivo para ella: "Es que estoy feliz. Estoy en un momento personal buenísimo. Las cosas con el padre de mi hijo están muy bien. Él está feliz, está contento, mi hijo también. Para mí eso es súper importante. Es lo que me da a mí la estabilidad".

Enterrada el hacha de guerra con Fonsi Nieto desde hace ya algunos meses, la modelo está muy ilusionada con el nacimiento de Hugo, hermano de su hijo Lucas: "Está súper emocionado. Es verdad que es algo que quería desde hace muchísimo tiempo y le ha hecho muy feliz. Es un niño muy tierno y verdaderamente le cuida, está muy pendiente y a mí me encanta participar de esto con él".

Alba Carrillo ha revelado que ha podido conocer ya al hijo de Fonsi Nieto y Marta Castro, muy emocionada nos explica que: "Lo he podido conocer. Fui al hospital y muy emocionante porque se parece muchísimo a Lucas. Entonces cuando lo vi me recordó muchísimo a mi niño cuando era bebé y me pareció precioso todo". Tal es la emoción que sintió a ver a Hugo que la colaboradora no cierra la puerta a volverse a embarazar: "No lo descarto porque no descarto nada en la vida. Estoy montando una tienda en pandemia".

Además, la modelo ha desvelado cómo se encuentra su relación con Santi Burgoa: "Con Santi estoy maravillosamente bien. Es una persona que ha sabido llevarme fenomenal. Que me ha enseñado... al final, desde que tuve mi primera pareja, mis relaciones han sido muy expuestas. Me ha enseñado que el amor es más bonito si lo vives en privado. No hay que hacer partícipe a todo el mundo de todas las cosas". Además, Alba ha demostrado lo muy enamorada que está del presentador definiéndole con grandes adjetivos que asegura que a alguna de sus expareja le faltaba…

En cuanto al embarazo de Sandra Gago, Alba Carrillo le desea lo mejor y no duda en mandar un pullita a su exmarido Feliciano López.

