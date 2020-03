Han sido ya varias las ocasiones en las que Adrián Lastra ha dejado sorprendidos a los seguidores de las redes con sus increíbles músculos. Y es que sus marcados músculos parecen cosa de otro mundo…

Después de participar durante varias semanas en el programa 'Mira Quien Baila All Stars', y quedar en tercera posición; el intérprete ha mostrado las consecuencias que los duros ensayos han provocado en su cuerpo.

"Aquí el resultado de bailar durante dos meses en @miraquienbaila.... la sequedad vino a mí a la máxima potencia...", escribe el actor junto a la foto que te enseñamos en el vídeo de arriba.

Y es que sus músculos se han quedado tan definidos, que como la misma Paula Echevarría escribe junto a la imagen: "Eres como un maniquí para estudiar los músculos del cuerpo!".

Una instantánea que el actor ha publicado una imagen desde el parque temático 'XCARET' de Rivera Maya donde disfruta de unos días de descanso tras unas intensivas semanas de trabajo.

Pero no todas las reacciones han sido buenas, y es que Adrián Lastra se ha tenido que enfrentar a tantos comentarios cuestionando su cuerpo que ha decidido responder a ellos con un sincero: "¿Y qué hago si me cuerpo es así sin ejercitarlo?? Sorry!".

