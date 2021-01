Hace tan solo unas semanas Carla Barber sufría un aparatoso accidente esquiando en Baqueira Beret con su pareja, Diego Matamoros. Esto ha hecho que la médico tenga que pasar más tiempo del que le gustaría en casa, mientras se recupera de la fractura de tibia que le ocasionó la fatídica caída. Seguramente sea por eso que, hace unos días, se decidía a hacer una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, donde sus 830.000 seguidores pudieron conocer los aspectos más íntimos de la vida de la modelo. Pero, sin duda, la declaración más sorprendente fue la referida a su ex novio Álvaro Morata.

Un seguidor de Carla se atrevía a formular la pregunta que ha dado tanto que hablar: "¿Tienes buena relación con Morata?", a lo que ella respondió con una imagen en la que aparecía sentada sobre el regazo del ahora futbolista de la Juventus y estas palabras: "Lamentablemente no tengo ninguna. No por mí, más bien por él... Creo que nunca aceptó que yo le dejara". Es así como la doctora dejó claro que no le habría importado continuar con una relación de amistad, pero parece que para el delantero esa no fue una opción.

Sin embargo, esto es ya cosa del pasado. Su relación terminó en 2015, después de dos años juntos, y ambos han rehecho su vida. Morata junto a Alice Campello con la que se casó en 2017 y con la ha tenido ya tres hijos, el más pequeño en septiembre del pasado año, y Carla con Diego Matamoros, al que conoció en cuarentena "por WhatsApp", después de que este terminase su relación con Estela Grande, quien dejó de seguir a la cirujana cuando inició la relación con su ex. Además, la doctora también ha revelado que no descarta casarse y que le encantaría formar una familia numerosa. Pero, ¿será con Diego? Solo el tiempo dirá lo que le depara el futuro a esta reciente pareja.

Seguro que te interesa...

La foto en bikini de Carla Barber que muestra lo muchísimo que ha cambiado esta parte de su cuerpo: "Absoluta diferencia"