Los motivos por los que España lidera el consumo de limón en Europa

Pese a que se cultiva en Asia desde hace más de 2.500 años, el limón es un alimento arraigado en la dieta mediterránea, de la que lleva formando parte desde hace diez siglos. Por ello, España es uno de los países que más limón consumen en todo el mundo, alcanzando las 105.000 toneladas a lo largo de 2021, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el Panel de Consumo Alimentario en los Hogares. Este dato se asemeja a la cantidad ingerida durante 2019 y es un 15% inferior frente a 2020, cuando la demanda aumentó por la pandemia.

Los domicilios españoles en los que el responsable de compra supera los 65 años de edad fueron los mayores consumidores de este cítrico de color oro, con 42.800 toneladas adquiridas en 2021. Tras ellos, se situaron aquellos domicilios en los que el rango de edad del responsable de compra va desde los 50 a 64 años, con otras 33.000 toneladas. Mientras, a la cola, se encontraron los hogares en los que el encargado de ir al supermercado no llega a 35 años, con 6.000 toneladas.

Precisamente, el limón proporciona a estos últimos consumidores -es decir, a los más jóvenes- un amplio abanico de beneficios para la salud y propiedades nutricionales, al tratarse de un alimento natural, sin grasas y perfecto para profesar un estilo de vida sano. Igualmente, también es una fuente importante de vitamina C, nutriente que contribuye a la formación normal de colágeno, la regeneración de la forma reducida de la vitamina E, disminuye la fatiga y el cansancio, y optimiza la absorción del hierro; características muy apreciadas por los profesionales de la salud.

España lidera el consumo de limón en Europa

Se puede afirmar que España es un país donde se ha consolidado el consumo de limón en los hogares. De hecho, según el MAPA, se consumió una media de 2,29 kg de limón por persona a lo largo de 2021, cifra muy por encima del conjunto de la Unión Europea (UE-27), que de acuerdo con Eurostat se sitúa en unos 1,96 kg per cápita al año.

“Desde el año 2015, el consumo tanto en el mundo como en Europa ha crecido a doble dígito. Sin embargo, durante 2020 la demanda se disparó aún más ante la recomendación de tomar la vitamina C para reforzar el sistema inmunitario frente a la Covid-19”, manifiesta José Antonio García, director de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO), al tiempo que recomienda a los consumidores optar por el limón europeo producido en España. “Tiene mayor sabor y firmeza, y se comercializa bajo las máximas garantías y calidad”, subraya al respecto.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España. Con esta iniciativa se busca que se valoren y aprecien sus propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.