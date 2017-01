¿Qué lugar ocupa 'Múltiple' en la compleja carrera de M. Night Shyamalan?

Pronto llega a nuestras pantallas 'Múltiple', la nueva película del director indio M. Night Shyamalan. Desde que asombrara al mundo con su tercera película como director en 1999, 'El sexto sentido', Shyamalan ha tenido dos constantes que casi se repiten en todas sus películas que vinieron posteriormente.

1. Al final hay un mega giro sorpresa que hace que tengas ganas de volver a ver la película de nuevo para entender todas sus claves.

2. Como en el 95% de las novelas de Stephen King que transcurren en Maine, las películas de Shyamalan transcurren en Filadelfia (y casi podríamos afirmar que en el mismo universo).

Estas dos claves se repiten en su nueva y esperada 'Múltiple'. Que no te cuenten el final, porque es de los más grandes de su carrera. Son el punto 1 y el punto 2 de una manera absolutamente específica, así que repasemos su filmografía como director para entender qué le pasa por su cabecita loca a uno de nuestros directores más originales (que, como siempre afirma, escribe sus guiones empezando por el final, como no podía ser de otra manera y, como Alfred Hitchcock, se reserva habitualmente varios cameos).

PRAYING WITH ANGER (1992)

Un joven hindú vuelve a su país tras una beca en los Estados Unidos y al llegar se siente un extranjero en su propia casa. Absolutamente autobiográfica, sin ningún tipo de disimulo. Aquí no es que se reserve un cameo, aquí es que es el absoluto proragonista.

LOS PRIMEROS AMIGOS (1998)

Fotograma de 'Los primeros amigos' | seestrena.com

Joshua es un niño de 10 años que sufre por la muerte de su abuelo. Aunque sus padres y su profesora le aseguran que se encuentra feliz en el cielo, estas explicaciones no le satisfacen. Ahora está dispuesto a encontrar la respuesta por sí mismo, preguntando y haciendo recordar a todo el mundo qué significa experimentar la vida por primera vez. Claro antecedente de lo que vendría después. Sus temáticas empiezan a florecer: infancia y preguntarse qué hay después de la muerte.

EL SEXTO SENTIDO (1999)

El doctor Malcom Crowe es un conocido psicólogo infantil de Filadelfia que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole Sear, un aterrorizado y confuso niño de ocho años que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, el doctor Crowe no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su paciente: recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados. Y hasta aquí podemos leer. Todo el mundo conoce el final, pero por si acaso... Quizá estamos hablando del ejemplo perfecto cuando se habla en Cine de "finales sorpresa". Sentó un enorme precedente y generó infinidad de imitaciones: todas las películas de principios de este siglo "tenían" que acabar con un "WHAT???" para sorprender a la audiencia. Son dos películas en una, algo mágico: cuando vuelves a verla sabiendo "lo que pasa" te encuentras ante un drama frente al primer visionado, cuando era una película de terror.

EL PROTEGIDO (2000)

Fotograma de 'El protegido' | seestrena.com

Tras un accidente de tren, todos los pasajeros resultan muertos, excepto David Dunn. Elijah Price, un misterioso desconocido, le plantea una extraña hipótesis que explicaría por qué David ha salido indemne del accidente, pero esta explicación, de ser cierta, podría cambiar para siempre la vida de David y la de su familia. Shyamalan repite con Bruce Willis por primera vez (...) en este, como él definió, "primer acto de una película de súper héroes". Sin en todas estas historias tendríamos 1. el súper héroe descubre que es un súper héroe 2. primeras hazañas y toma de conciencia social 3. enfrentamiento con el gran villano, `El protegido´, de momento, y sólo de momento, se habría quedado en este primer acto. ¡Y ya no hay que decir nada más... de momento!

SEÑALES (2002)

Graham Hess (Mel Gibson) es un pastor protestante que vive con sus dos hijos (Rory Culkin y Abigail Breslin) y con su hermano Merrill (Joaquin Phoenix), una antigua estrella del béisbol que trabaja en una gasolinera. Tras la muerte de su esposa en un accidente de tráfico, Graham pierde la fe y, en consecuencia, abandona a sus feligreses. Una mañana, al despertarse, se encuentra con que sus hijos han hecho un descubrimiento escalofriante en los campos de maíz que rodean su granja. Primera aproximación de Shyamalan hacia lo extraterrestre. Y no pudo contar con un actor más apropiado, por sus fieles creencias, que Gibson. Uno de sus grandísimos éxitos de taquilla con un final (y una música de su habitual James Newton Howard) absolutamente sobresaliente.

EL BOSQUE (2004)

Los vecinos de una pequeña población rural de Pennsylvania viven atemorizados por culpa de unos extraños seres que habitan en los bosques circundantes. Saben perfectamente que para salvarse deben cumplir escrupulosamente ciertas reglas: evitar que vean el color rojo porque los atrae, mantenerse alejados del bosque, donde esperan agazapados la llegada de alguien, y obedecer la campana de alerta, que indica que se acercan a la aldea. Uno de sus mejores finales sorpresa, para quien esto escribe. Sí, puede que se vea venir, pero no por ello es peor. El espectador del cine de Shyamalan quiere anticiparse a él en todo momento, poniéndoselo cada vez más complicado al director indio que, a partir de esta película que supone un pequeño punto de inflexión en su carrera, se relajo un poco a la hora de fustigarse escribiendo desde el final con una gran traca de feria. Película maravillosa de principio a fin.

LA JOVEN DEL AGUA (2006)

Fotograma de 'La joven del agua' | seestrena.com

Cleveland Heep (Paul Giamatti), el encargado de un bloque de apartamentos, descubre una tarde a una ninfa (Bryce Dallas Howard) en la piscina de la urbanización. La criatura está inmersa en un viaje que podría devolver la esperanza a nuestro mundo, pero para completarlo necesitará la ayuda de Cleveland y de todos los vecinos. Shyamalan introduce una temática que ya abordó en `El protegido´ sutilmente, la del contador de historias, la de ese dios que se nos escapa que escribe nuestro destino a su antojo. Primer bajón comercial para una fábula perfecta con mil y una lecturas distintas en función de en qué momento de tu vida la veas.

EL INCIDENTE (2008)

En unos minutos, en las principales ciudades de Estados Unidos, se producen unas extrañas y escalofriantes muertes que escapan a toda explicación. Elliot Moore (Wahlberg), un profesor de ciencias de Filadelfia, intentando eludir este misterioso y letal fenómeno, se dirige a Pensilvania con su mujer (Deschanel), su amigo Julian (Leguizamo) y la hija de éste; sin embargo, pronto queda de manifiesto que ningún lugar es seguro. Pero, de repente, Elliot empieza a vislumbrar la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo... La corriente naturalista y medioambiental que ya era muy evidente en el cine de este periodo cala también en la carrera de Shyamalan. Segundo traspiés comercial, y una notable gana de cambiar algo de registro. Visualmente los primeros cinco minutos de `El incidente´ (los suicidios rodados en contrapicado) son una absoluta genialidad.

AIRBENDER, EL ÚLTIMO GUERRERO (2010)

Fantasía épica que adapta la serie "Avatar: The Last Airbender". La nación del Fuego declara la guerra a las naciones del Aire, el Agua y la Tierra. Tras un siglo de lucha, no hay esperanza alguna de acabar con tanta destrucción. Aang (Noah Ringer), el más reciente sucesor del ciclo del avatar, el único con poder para controlar los cuatro elementos, tendrá que viajar hasta el Polo Norte para dominarlos y poner fin a la guerra. En esta aventura se unen a él Katara, una Maestra Agua, y su hermano Sokka. Durante su viaje serán perseguidos por el príncipe Zuko (Dev Patel), el cual intenta capturar al avatar para recuperar su honor... Giro total temático y narrativo en su carrera. En sus propias palabras "quería hacer una película que mis hijos pudieran ver ya sin asustarse, no esperar a ser mayores". Un evidente deseo de cambio de rumbo que no le salió como esperaba. Su ritmo de hacer una película cada dos años vio un pequeño freno para repensar y recapacitar.

AFTER EARTH (2013)

Tras una serie de cataclismos que forzaron a la humanidad a abandonar la Tierra, Nova Prime se convirtió en su nuevo hogar. Tras una larga misión fuera de ese planeta, el legendario general Cypher Raige regresa en compañía de su hijo Kitai. En medio de una tormenta de asteroides, la nave se avería y se estrella contra la Tierra, lugar desconocido y peligroso en el que todos los seres vivos no tienen más objetivo que eliminar a los hombres. Como Cypher ha resultado herido, Kitai debe recorrer ese mundo hostil en busca de la baliza de rescate. Siempre ha querido ser un soldado como su padre, y ahora se le presenta la oportunidad de cumplir su deseo. Shyamalan no aprendió la lección de su anterior película. Con el referente claro de películas como `Avatar´ y `Enemigo mío´ en mente, vuelve a centrarse en la vida de otros planetas como en `Señales´ pero trasladándonos a nosotros a lugares remotos en el espacio, y no al revés. Contó con Will Smith y su hijo, y supuso el fin de sus grandes presupuestos. A partir de aquí la cosa cambia.

LA VISITA (2015)

'La visita', su última película antes de 'Múltiple' | seestrena.com

Una madre deja a sus dos hijos durante una semana en la remota granja de sus abuelos, en Pensilvania. Los niños descubrirán que la anciana pareja está implicada en algo profundamente inquietante. Con uno de los presupuestos más bajos de toda su carrera, Night se apunta a la moda ya tardía del "metraje encontrado" (todo parece que sale de una grabación real) para volver a sus orígenes. El final es absolutamente sorprendente y terrorífico. Una película que funciona en todos los sentidos, incluído el sexto.

MÚLTIPLE (2016)

A pesar de que Kevin (James McAvoy) le ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la Dra. Fletcher (Betty Buckley), que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger, decidida a dominar a todas las demás. Obligado a raptar a tres chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora Casey (Anya Taylor-Joy), Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea, a medida que las paredes de sus compartimentos mentales se derrumban. Con referencias a `El silencio de los corderos´ y a todas las películas de psicópatas con trastornos de pesonalidad que secuestran niñas, 'Múltiple' es quizá una de sus películas más adultas e incómodas de ver. Su presupuesto vuelve a ser muy bajo, tampoco hace falta mucho más para la historia que cuenta. Eso sí, McAvoy están tan enorme y Shyamalan tiene tantas tablas a la hora de lograr una puesta en escena efectista y efectiva que entrega una de sus películas más interesantes. Todo un tratado de psicología que debes de ir a ver sin leer nada, porque el giro final te dejará helado. Es más, el giro final hará que una de estas películas que hemos repasado vuelva a tener sentido...