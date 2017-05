Vota por tus favoritos y ayúdanos a preparar la repesca de 'Tu Cara No Me Suena Todavía'

'Tu Cara No Me Suena Todavía' sigue sorprendiendo por la calidad de sus concursantes, después de siete galas. Algunos talentos se han quedado por el camino así que te brindamos la posibilidad de que nos ayudes a repescar a tres de ellos.

La votación permanecerá hasta el próximo viernes 12 de mayo a las 15:00 horas. Recuerda que puedes votar a tantos aspirantes como quieras, pero solo una vez al día.

Si tu favorito no está en nuestra lista, no te preocupes, Àngel Llàcer, Chenoa, Mónica Naranjo y Miki Nadal tendrán en cuenta a todos los que no han podido lograr por el momento una plaza en la final.