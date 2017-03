EL VIERNES A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS

Roko, la ganadora de la segunda edición de 'Tu cara me suena', regresa a la edición de los anónimos para sorprendernos con una actuación estelar en la tercera gala de 'Tu cara no me suena todavía'. ¿A qué artista imitará? Lo que está claro es que la artista nos pondrá la piel de gallina con su actuación, tal y como lo hizo tras su paso por el programa. Revive sus mejores imitaciones.