4

Charo Bravo levanta el ánimo en el plató como Gloria Gaynor en ‘I will survive’

Esta valenciana de 28 años nos ha dejado bien claro de dónde viene su definición de “perfeccionista”. Así se define y, desde luego, que no mentía. El público de ‘Tu cara no me suena todavía’ ha sabido valorar la espectacular actuación de Charo Bravo como Gloria Gaynor en ‘I will survive’, con una gran ovación. ¡Genia, Charo!