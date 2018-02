3

Lucía Jiménez suplica amor como Ellie Goulding en su éxito ‘Love me like you do’

Ellie Goulding ha vuelto a pisar el plató de 'Tu cara me suena' en la piel de Lucía Jiménez. La actriz ha enamorado a todos con su versión de 'Love me like you do' en la decimoséptima gala del programa. ¡Como dos gotas de agua!