Los protagonistas de 'Un Paso Adelante' actuarán en 'Tu cara me suena'

Beatriz Luengo tendrá el difícil reto de interpretar a Liza Minelli acompañada de Pablo Puyol en la piel de Frank Sinatra para interpretar ‘New York, New York’. Además, recordamos la actuación que realizó Sylvia Pantoja en la primera edición de 'Tu cara me suena' imitando a la cabaretera Liza Minelli. Las novedades seguirán con la invitada Natalia Millán que se pondrá en la piel de Rita Hayworth.

Además, recordamos las actuaciones más potentes de Pablo Puyol durante el recorrido de la cuarta edición de 'Tu cara me suena' imitando a Bruno Mars con 'Uptown funk' en la octava gala.

La actuación más espectacular de Pablo Puyol imitando a Mans Zelmerlöw fue acompañado de una gran pantalla interpretando 'Heroes', el tema que le otorgó la victoria al sueco en la gala de Eurovisión. ¡Revívela!

Natalia Millán será Rita Hayworth tal como hizo Belinda Washington en 'Tu cara me suena'

No hay gala de 'Tu cara me suena' que no tenga algún factor sorpresa. Belinda Washington imitó a Rita Hayworth, uno de los momentos más sexys del programa.

Publicidad