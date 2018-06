Garrigues Walker: "Si no resolvemos el tema de la migración se van a generar situaciones tremendas"

Cada minuto, 31 personas en todo el mundo tienen que huir de sus casas. Vivimos en un éxodo solo comparable al de la Segunda Guerra Mundial. Antonio Garrigues Walker, jurista, empresario y presidente de honor en España de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados considera que el problema de la migración "es el gran tema de Europa". Señala que "la distinción entre migrante y refugiado empieza a ser muy débil pero frente a los refugiados no se puede poner ningún límite". Considera que "en el tema de la migración necesitamos políticas comunes", pero no es optimista con que Europa aporte una respuesta al problema. "No va a haber gobernanza europea en materia de migrantes ni refugiados, con que hubiera una mínima política común esto sería un tema perfectamente asumible".

Para Garrigues Walker el problema migratorio "tiene que ver mucho con el tema político y está infectando y envenenando la política". "El tema de la migración va a ser el tema de la humanidad y o lo afrontamos y resolvemos o va a generar situaciones tremendas en el mundo político", destaca.

Apuesta por que España se sume al eje francoalemán para jugar un papel importante en Europa. "Si usara una buena vinculación ahora podría cumplir un papel significativo. Europa ha funcionado bien cuando este eje ha funcionado bien".