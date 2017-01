La primera víctima del violador reincidente: "Sabía que volvería a violar a otra mujer porque le vi disfrutar"

Lucía fue la primera víctima a la que violó Tomás Pardo Caro. La secuestró en Igualada, la llevó a un monte, la violó, le robó la cartera y la apuñaló para intentar matarla, pero falló y la mujer pudo pedir ayuda. Por este hecho, ocurrido en 2002, el hombre fue condenado a 25 años y medio de prisión.

Ahora, quince años después, Tomás Pardo Caro, ha vuelto a actuar con el mismo 'modus operandi' con otra mujer durante un permiso penitenciario. Como a Lucía, la abandonó creyendo que estaba muerta. Pero también falló y el delincuente sexual ha vuelto a ser detenido mientras la mujer se recupera de las heridas.

Lucía ya avisó de que Tomás volvería a actuar: "Por su manera de actuar y de decir las cosas me quedó claro que lo iba a hacer otra vez", destaca. La víctima no cree que este violador pueda rehabilitarse en prisión. Cada vez que Tomás Pardo salía de la cárcel de permiso intentaba no salir a la calle o si lo hacía hacerlo acompañada.

Le ha extrañado que con su nueva víctima haya cometido el mismo "error" que cometió con ella, dejarla con vida sin asegurarse que estaba muerta después de agredirle. Se siente decepcionada con la Justicia."No hay justicia para las víctimas, las víctimas no le importan a nadie", denuncia.