El asesino confeso de la peregrina habla con la jueza: "La saqué para que la encontraseis"

En las imágenes de la reconstrucción del crimen, Miguel Ángel Muñoz da todo tipo de detalles a la jueza del caso acerca de cómo transcurrieron los hechos. Frente al lugar en el que enterró el cuerpo de la peregrina, el hombre asegura: "Pasaron los meses y yo aquí no he vuelto a venir más, me era imposible".

En un momento dado, le superan la tensión y los nervios y se emociona: "No me quedaba mas remedio que sacarla. Pasaron los meses y no me sentía a gusto con migo mismo. La saqué para que la encontraseis, sinceramente. Si no quisiese que la encontraseis, no la hubieseis encontrado, os lo puedo asegurar".