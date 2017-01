HERMANA DE UNA VÍCTIMA DEL MADRID ARENA

Ella perdió a sue hermana Katia en la tragedia del Madrid Arena. Tania Esteban ha querido esperar a declarar para conceder su primera entrevista y ha elegido Espejo público. "Antes de declarar veía el juicio todos los días, pero después he decidido tomar distancia. No quiero ponerme peor de lo que ya estoy", ha reconocido en plató. "Desde que pasó lo de mi hermana ya no salgo, ni voy a conciertos, ni a discotecas, ni nada y, de hecho, las contadas veces que lo he hecho, lo primero que hago es fijarme en las salidas de emergencia".