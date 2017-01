Doctor Delgado: "El ébola se puede convertir en una emergencia de seguridad"

Se trata de todo un experto en el ébola y diariamente se reúne en Moncloa como miembro del comité creado por el Gobierno para analizar la crisis de esta enfermedad en nuestro país. Rafael Delgado ha hablado para Espejo Público poco antes de entrar a esa reunión y, aunque no ha querido entrar en detalles sobre la salud de Teresa Romero, ha reconocido que cada día que pasa juega a favor de la enferma. "Tiene una leve mejoría, pero pueden surgir complicaciones. En cualquier caso, esta información la deben dar los médicos que la atienden con el consentimiento de la paciente". Eso sí, ha querido valorar el trabajo de estos facultativos, "quiero destacar el trabajo de estos médicos que están haciendo una labor impecable". Sobre el resto de personas aisladas, el doctor Delgado es tajante. "Estos pacientes no suponen ningún riesgo para la salud pública, están asintomáticos".

Esta epidemia de ébola está siendo la más virulenta de las últimas décadas. Según el doctor Delgado, debemos prepararnos para lo que pueda ocurrir en el futuro. "Este es un problema que vamos a tener que encarar en el futuro mientras el foco principal persista descontrolado en esta zona de África pues cada tres semanas casi se duplica el número de casos. Es posible que alguna de estas personas infectadas puedan llegar a otros países. En los países desarrollados somos capaces de controlar la infección, pero hay preocupación porque estas personas lleguen a otras zonas donde no se les pueda controlar tanto".

Para frenar el ébola no vale con el control en los aeropuertos. El doctor Delgado considera que es más conveniente en satisfacer las necesidades básicas de estos países. "Estos países necesitan la ayuda internacional porque su sistema de salud esta colapsado. Es la medida más apropiada para contener la epidemia, mientras no lo hagamos así, esta crisis no solo será una emergencia sanitaria, sino una emergencia de seguridad".