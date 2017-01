"Creo que la muerte de Suárez puede haber hecho que el Rey decidiera abdicar"

"Me encontré al Rey de buen humor y con mucha energía, sin embargo al Príncipe le ví más serio que en otras ocasiones. Me daba la impresión de que los papeles se habían intercambiado". Así describe la periodista e historiadora francesa Laurence Debray su encuentro con el Rey apenas 5 días antes de que este anunciara su abdicación. Su entrevista con el Monarca ha sido la última que éste ha hecho a un periodista antes del anuncio de su abdicación. "No llegamos a hablar de su futuro, porque yo lo que estaba realizando era un documental histórico".

"Creo que la muerte de Adolfo Suárez puede haber influido en su decisión. Había mucha emoción con Suarez y con Carrillo, para con quien tuvo palabras de gratitud. Yo creo que con la muerte de Suárez el se dio cuenta de que la gente de su generación se estaba marchando", afirma Debruy. De hecho es en el funeral por el expresidente Suárez cuando don Juan Carlos le comunica a Mariano Rajoy su intención de abdicar.

Laurence Debray acaba de publicar "Juan Carlos, Rey de España" que se puede encontrar en las librerías , aunque todavía en la versión francesa. En unas semanas saldrá a la venta en español