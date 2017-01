Maggie Civantos, Berta Vázquez, Ana Ruiz, José Luis Gil, Melendi y Jason Derulo en 'El Hormiguero 3.0'

El lunes, 18 de mayo, estarán con nosotros Maggie Civantos y Berta Vázquez, dos de las protagonistas de “Vis a Vis”, el thriller carcelario de Antena 3 que, desde su estreno el pasado 20 de abril, se ha convertido en una de las series más vistas de la temporada. Maggie Civantos interpreta a Macarena, una joven un tanto ingenua que, por amor a su jefe, comete varios delitos de malversación en la empresa para la que trabajaba. Como consecuencia de ello acaba en la cárcel de mujeres Cruz del Sur, donde coincide con otras muchas reclusas de toda clase y condición. Entre ellas está Estefanía, más conocida como Rizos (Berta Vázquez), una joven rebelde e impulsiva que ya acumula un historial de reyertas e intentos de fuga.

El martes, 19 de mayo, se pasan por “El Hormiguero” Ana Ruiz y José Luis Gil para hablarnos de “Si la cosa funciona”, la obra de teatro que están representado en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. El texto es una adaptación de la conocida película de Woody Allen, que se estrenó en 2009. En la obra, José Luis Gil interpreta a Boris, un misántropo malhumorado con una alta consideración de sí mismo, que conoce a una mujer mucho más joven que él (Ana Ruiz), con la que comienza un romance. Pronto aparece la madre de ella, una mujer de provincias que quiere triunfar en la gran ciudad. Después el padre, que necesita reconocer sus verdaderas pasiones amorosas. Boris tiene que intentar adaptarse a su nueva vida.

El miércoles, 20 de mayo, nos visita uno de los amigos del programa, Melendi, que está inmerso en una de sus giras más exitosas, “Un alumno más”, en la que está presentando en directo las canciones de su último trabajo, publicado el pasado mes de noviembre. Melendi arrancó su gira española el pasado 1 de mayo en Valladolid y tras pasar por Elche, Logroño o Madrid (donde logró llenar el Palacio de los Deportes) tiene por delante más de veinte fechas que le llevarán a tocar por todo el país hasta el próximo mes de octubre.

Y el jueves, 21 de mayo, tenemos visita internacional: desde Florida viene Jason Derulo, el artista estadounidense conocido por canciones como The Other Side Talk Dirty o Wiggle y que acude a “El Hormiguero” para presentarnos su nuevo disco, el cuarto de su carrera, “Everything is 4” (Warner Music), que saldrá a la venta el próximo 2 de junio. En este nuevo trabajo el cantante y bailarín cuenta con colaboraciones muy especiales, como las de Jennifer López y Meghan Trainor. Jason Derulo ha conseguido vender 45 millones de discos en sólo cinco años de carrera.