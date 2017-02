Las flechas de amor que ha lanzado Cupido a 'El Hormiguero 3.0'

Así le pidió Fernando matrimonio a su chica en directo y se lleva un coche

Fernando vino al 'El Hormiguero' con la intención de llevarse un coche en 'Trueque a ciegas' y, además de haberlo conseguido, le pidió matrimonio a su chica en directo.

antena3.com | Madrid | Actualizado el 14/02/2017 a las 10:51 horas

'El Hormiguero 3.0' quiso aprovechar el prestreno de la nueva película depara darle una gran sorpresa a una joven en un cine madrileño. ¡Su novio, Javi, decidió pedirle matrimonio en medio del cine, abarrotado de personas! Así vivimos el gran momento.