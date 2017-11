Miguel Ángel Silvestre, Ana Pastor, José Coronado y Óscar Jaenada, y Jared Leto se divertirán la próxima semana en 'El Hormiguero 3.0'

El lunes, 6 de noviembre, tendremos con nosotros a Miguel Ángel Silvestre, nuevo embajador de la campaña de invierno 2017 de Springfield. El actor, al que veremos como protagonista del fashion film titulado 'A Common Life', nos hablará además de sus últimos trabajos.

El martes, 7 de noviembre, charlaremos con la periodista Ana Pastor, que viene a presentarnos '¿Dónde estabas entonces?', el nuevo programa que muy pronto estrenará en laSexta. En él recorreremos la historia de España a lo largo de los últimos 40 años, desde 1977, a través de los testimonios de los ciudadanos que fueron partícipes o protagonizaron directamente algunos de los grandes cambios que se han producido en nuestro país en estas cuatro décadas, desde la primera bebé probeta hasta las víctimas de la estafa del aceite de colza.

El miércoles, 8 de noviembre, los actores José Coronado y Óscar Jaenada nos hablarán de 'Oro', la producción dirigida por Agustín Díaz Yanes y que llega a los cines el próximo 10 de noviembre. La película nos traslada al siglo XVI, cuando los conquistadores españoles Lope de Aguirre y Núñez de Balboa emprenden una épica expedición por la selva amazónica compuesta por treinta hombres y dos mujeres, en busca de una mítica ciudad que, según cuenta la leyenda, está íntegramente hecha de oro.

Y el jueves, 9 de noviembre, tendremos nueva visita internacional en 'El Hormiguero 3.0': el polifacético artista Jared Leto, líder de la banda 'Thirty Second to Mars'. Jared Leto –que también ha desarrollado una fructífera carrera como actor, ganando un Oscar y un Globo de Oro- nos hablará del esperado regreso de su banda, de su nuevo single 'Walk on water' y de las anécdotas más divertidas que le han ocurrido sobre los escenarios de medio mundo.