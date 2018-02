"Gran noche de broncas, disgustos, lágrimas y eyaculación precoz nos regalaron los matrimonios de Casados a Primera Vista", por @Becaria_

Adrián se quedó la semana pasada con ganas de unas embestidas, pero no hubo manera porque Alessandra no dejó que fuese más allá de chuparle los pies en el jacuzzi.

Despacito y con buena letra. Ella en el fondo es una morbosa y se le antojó el primer polvo en la convivencia en casa de la madre de Adrián, sin demasiada suerte. Menudo morbo que te escuche gemir la madre de tu maromo con el que te acabas de casar sin haberos visto nunca antes, ¿no?

Con tan buena suerte, encontraron un piso para independizarse a los cinco minutos de abrir Fotocasa (ese método sí que quiero yo que me lo expliquen) y por fin montaron su nido de amor y el primer casquete después de la boda, la luna de miel y la convivencia con la suegra. Pasó lo que tenía que pasar, que él se quedó entre el gatillazo y la eyaculación precoz, ella sin orgasmo como resultado. Decía Adrián que a Alessandra le falta maña para la limpieza, pero peor es que te falte maña para frotarle el garbanzo y llegar los dos felices al suelo para después fregarlo. Suspenso, chaval.

El momento fuerte de la noche fue el de Julián el pensionista y María José la pija de postureo que tiene un Fiat Punto y sigue enamorada de su ex marido Domingo. El pensionista presentó a su mujer la mesa que le hizo con el palet cogido de la basura y a ella casi le da un síncope sin ningún disimulo. Pero sí, qué obsesión con los palets y el reciclaje, si en IKEA el kilómetro cuadrado de madera te sale más barato y te lo dejan atornillado en casa. Lo del sexo entre estos dos ha quedado en un segundo plano y lo importante es que Julián, ebanista de contenedor espléndido, me ha hecho un reply, me ha puesto un FAV y me ha seguido en Twitter. ¡Toma! Chúpate esa, Mariajo.

El drama de la noche corrió sin erótico resultado a cargo del picoleto obcecado en que no hay nada que hacer con Tamara porque es fea y sin interés en profundizar más en la relación. Tamara, con su orgullo herido porque se pone sexy y él pasa de ella, se excedió en su papel de esposa arrastrada por un bocachancla superficial, simple y poco simpático. Tamara y el picoleto, la primera ruptura del programa. Estaba cantado. Un tipo feo obsesionado con querer una pareja hermosa, despreciando a una chica mona pero acomplejada y sin autoestima como es Tamara. Nos fuimos de Praga sin bragas y de Guatemala a Guatepeor. Tía, que no te merece.

Se tambalean los cimientos de la relación entre Dámaris y Gabriel porque la situación alimenticia de él comiendo cada tres cuartos de hora, se vuelve insostenible. ¿Que no tengo a mano mi “tupersito” de arroz? Pues me mareo. Ánimo, guapa, yo tampoco soportaría estar con un chico que come más de tupper de plástico que entre mis piernas.

Me huelo una próxima ruptura entre la choni de Edisburgo y el machito. He visto telediarios más largos que el buen rollo entre estos dos. Dice ella que él "tiene buen corazón y parece buena persona”, pero todas estamos de acuerdo en que con el corazón… no se folla.