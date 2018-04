PlayStation 5: Precio, fecha de lanzamiento y todos los rumores de la consola

Este 2018 se cumplirán cinco años del lanzamiento de PlayStation 4. Con grandes juegos a sus espaldas como Horizon Zero Dawn o God of War, entre otros, no es de extrañar que Sony ya piense en PlayStation 5. Poco se sabe de la nueva consola de Sony a nivel oficial, pero insiders de la industria o analistas no han dudado en hablar abiertamente de la que será la sucesora de la actual plataforma.

PlayStation 4 acaricia los 80 millones de unidades vendidas, una cifra astronómica y que la han catapultado a ser un éxito incontestable para la compañía japonesa. A pesar de las ventas, no cabe duda de que la máquina podría haber ofrecido ciertas características que ampliaran la propuesta original y que no hemos podido disfrutar por motivos de su arquitectura.

PlayStation 5 vendría a ofrecer un rendimiento infinitamente superior a lo que tenemos en la actualidad, además de elementos que ya en pleno 2018 son muy demandados por los jugadores más asiduos. Durante las siguientes líneas expondremos todo lo que conocemos hasta la fecha de la futura plataforma. Desde su precio y fecha de lanzamiento de PlayStation 5, pasando por la posible retrocompatibilidad. Tened en cuenta que por ahora se tratan de rumores, por lo que la información debe ser cogida con pinzas hasta la confirmación por parte de Sony llegado el momento.

La potencia de PlayStation 5 sería equiparable a la de un PC de gama alta

SemiAccurate ha filtrado interesantes datos sobre uno de los temas más esperados de la consola. Según la web, la potencia de PlayStation 5 equivaldría a la de un PC de gama alta. Entre sus características técnicas se detallan que estaría compuesta por una GPU AMD Navi con memoria GDDR6. La CPU por su parte la formaría un procesador AMD Ryzen de 8 núcleos. De ser cierta dicha información, PlayStation 5 se convertiría en una auténtica bestia a nivel visual.

Varios estudios ya trabajarían con PlayStation 5

Hace unas semanas corrían rumores sobre los kits de desarrollo de PlayStation 5. La información llegaba de manos de varios insiders de la industria y que aseguraban que diferentes estudios ya estarían metidos en faena trabajando con los primeros kits de la consola y por ende en la creación de videojuegos. Por supuesto y como cabría esperar, el desarrollo de estos juegos se encontrarían en una fase muy temprana.

El precio de PlayStation 5 sería muy ajustado

Sony no quiere volver a cometer los errores de antaño con su futura consola. Michael Patcher, uno de los analistas más destacados y polémicos de la industria, aseguró que el precio de PlayStation 5 rondaría los 399 euros. De esta manera Sony se aseguraría mantener a sus usuarios fieles a la marca PlayStation, gastando lo mismo de lanzamiento en PS5 como ya hicieran en 2013 con PlayStation 4.

¿PlayStation 5? | GettyImages

PlayStation 5 fijaría su lanzamiento en 2020

Anuncio en 2019 con lanzamiento en 2020. Así es como estiman varios analistas el proceso previo a la publicación de PlayStation 5. La versión más potente de la actual máquina de Sony se convertiría en el modelo estándar durante los próximos meses, siendo 2019 el año indicado para que la compañía japonesa presente de manera oficial su flamante nueva máquina. Por desgracia, tendríamos que esperar hasta 2020 para tener por fin entre nuestras manos a PlayStation 5.

PlayStation 5 podría ser retrocompatible con PlayStation 4

Microsoft ha demostrado que la retrocompatibilidad es uno de los elementos cruciales para mantener fieles a tus seguidores. Con el enorme catálogo de juegos exclusivos que podemos disfrutar en PlayStation 4, Sony podría incorporar la retrocompatibilidad en PlayStation 5 dando así un paso de gigante para sus usuarios y solventando uno de los grandes inconvenientes de su actual consola.