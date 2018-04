La campeona mundial de ajedrez se niega a defender sus títulos en Arabia Saudí por el trato a las mujeres

Anna Muzychuk es campeona mundial de ajedrez. En unos días perderá sus últimos dos títulos mundiales, y es que la ucraniana ha decidido no participar en el Mundial que se celebra en Arabia Saudí. El motivo, la estricta normativa del país.

La polémica reside en que las normas exigen llevar cierto tipo de vestimenta: 'abaya', trajes con pantalón, camisas de cuello alto para mujeres... Todo ello a pesar de que se levantó la obligación de llevar hijab para las mujeres.

Por ello, Anna Muzychuk ha publicado un escrito en Facebook donde anuncia que no irá al Mundial y que perderá sus títulos por "defender sus principios".

Esta es su publicación traducida:

"En unos pocos días voy a perder dos títulos de campeona mundial, uno tras otro. Sólo porque he decidido no ir a Arabia Saudí. No jugar con las reglas de otro, no llevar abaya, no ser acompañado al salir y no sentirme una criatura de segunda. Hace exactamente un año gané estos dos títulos y era la persona más feliz del mundo, pero esta vez me siento realmente mal. Estoy lista para defender mis principios y saltarme el torneo, donde en cinco días esperaba ganar más que en una docena de torneos juntos. Todo eso es molesto, pero lo más inquietante es que no le importa realmente a casi nadie. Este es un sentimiento realmente amargo, pero no tanto como sería cambiar de opinión y de principios. Igual para mi hermana Mariya y estoy muy feliz de compartir sus puntos de vista. Y sí, para esos pocos que se preocupan, ¡volveremos!".

También prohibida la participación israelí

Los problemas no acaban aquí, y es que Arabia Saudí tampoco permite la participación de israelíes en el torneo. Israel y representantes de federaciones internacionales de ajedrez comunicaron que se les ha denegado la visa a siete ajedrecistas israelíes para disputar el Mundial.

En la ceremonia de apertura del campeonato de anoche, el director de la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE, en siglas en francés), Georgios Makropoulos, dijo que esperaba que en próximas convocatorias el reino saudí permitiese la participación de todos los jugadores.

"Nos gustaría ver el próximo evento aquí, como el "Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Relámpago Rey Salman de la Paz y la Amistad", donde todo el mundo sea invitado", dijo, según recogió el diario The Times of Israel.