Asier 'Dinamita' Lanzarote es un joven boxeador que tiene un sueño: ser campeón olímpico. Con apenas 12 años, ya ha sido campeón de España en dos ocasiones, siendo la gran promesa del boxeo en España.

Su rutina, explica, consta de un entrenamiento de cinco días a la semana, algo que no le impide llevar "bastante bien" el colegio. "Llego a casa después de entrenar, me ducho, me pongo a estudiar, ceno y me voy a la cama", explica.

Además, defiende que el boxeo "no es un deporte agresivo".