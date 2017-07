Verratti pide perdón a los aficionados y al club: "Soy muy feliz en el PSG"

El centrocampista del París Saint-Germain Marco Verratti pidió "perdón" a todos los aficionados del club por las informaciones que le vinculaban al FC Barcelona este verano porque está "muy feliz" en la capital francesa y admitió que las palabras de su representante no fueron las adecuadas."Han sido días difíciles", reconoció el internacional 'azzurro' de 24 años.

"Quiero decirle a todos los aficionados que mi agente no reflejó mis pensamientos. Por eso estoy aquí para pedir perdón a los seguidores y a todas las personas que forman el club y trabajan en el club", indicó en un vídeo publicado por el PSG en su página web.

Verratti, que lamentó que las palabras de su representante Donato di Campli, afirmó que no reflejaron lo que siente.

"Estoy muy feliz de empezar de nuevo con el PSG, de encontrar a la gente del club y ver a compañeros y al técnico. Sé que el club tiene mucha confianza en mí", añadió.

"Tengo un gran respeto al club. Si después de cinco años he llegado a ser un buen jugador es gracias al PSG. Por eso me disculpo con esta declaración", repitió nuevamente. "Como he dicho antes, estos no eran mis pensamientos. Espero que no suceden más cosas por el estilo. Siempre daré el cien por cien por este club", finalizó.