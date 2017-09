Oficial: McLaren se va con Renault y Toro Rosso con Honda en 2018

Renault se convertirá en los próximos tres años en el nuevo suministrador de motores de McLaren, después de la ruptura, "por mutuo consenso", del equipo británico con Honda, después tres años de muy flojo rendimiento en los monoplazas del equipo de Woking donde corre actualmente el español Fernando Alonso.

En apenas unos minutos, y después de que concluyesen los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, se produjeron los dos movimientos más esperados en este tema. Así, McLaren y Honda anunciaron su ruptura casi al mismo tiempo de la de Reanult con Toro Rosso y poco después el fabricante francés y el japonés intercambiaron sus destinos.

Honda volvió al Mundial de Fórmula 1 en 2015 como suministrador de las Unidades de Potencia de McLaren, misma temporada en la que retornaba Fernando Alonso al equipo, y con la esperanza de repetir los éxitos de la anterior relación entre 1988 y 1992, cuando juntos ganaron ocho títulos mundiales con el brasileño Ayrton Senna y el francés Alain Prost.

Tres temporadas sin el rendimiento esperado

Sin embargo, en estas casi tres temporadas, la prestigiosa marca japonesa no ha sido capaz de hacer que los McLaren puedan ser competitivos. Así, tras un primer año complicado y casi de transición, la unión McLaren-Honda dio síntomas de mejoría en el segundo, pero en este 2017 ha vuelto a evidenciar grandes problemas de fiabilidad y el equipo que dirige Eric Boullier sólo ha terminado dos Grandes Premios en los puntos: en Azerbaiyán con el piloto asturiano (noveno) y en Hungría con los dos (Alonso sexto y Stoffel Vandoorne décimo).

Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, presidente de McLaren, reconoció que Honda era "una gran compañía" que como ellos estaba en la F-1 para "ganar". "Aunque nuestra relación no ha producido el éxito deseado, eso no disminuye la gran historia que hemos disfrutado juntos ni nuestros continuos esfuerzos para lograr el éxito en la F-1. En este momento, es mejor de cara a los intereses de ambas compañías que persigamos nuestras ambiciones en las carreras de forma separada", apuntó.

"No ha habido nunca duda sobre el compromiso y la energía de Honda en la misión de tener éxito en la F-1", recalcó Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Technology Group. "Son demostrados ganadores e innovadores, pero por una combinación de razones, nuestra relación no ha florecido como ambos deseábamos", lamentó.

El estadounidense aclaró que esta final no ha sido "por la falta de esfuerzo por parte de Honda o McLaren", pero que había llegado "el momento de avanzar en diferentes direcciones". "Como compañeros de carreras, esperamos volver a ver el gran nombre de Honda en la cima", sentenció.

Honda: "Es el mejor camino para el futuro de cada uno"

Por su parte, Takahiro Hachigo, presidente de Honda Motor, confesó lo "desafortunado" de la ruptura de esta relación antes de "cumplir" con sus respectivas "ambiciones". "De todos modos, tomamos esta decisión con la creencia que es el mejor camino de acción para el futuro de cada uno", expresó.

"Honda continuará la pelea junto a McLaren en todo lo que resta de temporada 2017 y entonces seguirá con sus actividades en la F-1 en 2018 y más allá", añadió el directivo japonés.

McLaren-Renault, una unión inédita

Ahora, el encargado de que McLaren dé el salto de calidad y pueda volver a pelear por los puestos altos de la parrilla será para Renault, que le suministrará las Unidades de Potencia las próximas tres temporadas, hasta 2020, y en lo que será la primera vez que colaboren juntos.

Para McLaren, la razón de esta unión con el fabricante francés es porque este "ha demostrado para construir motores que ganan campeonatos, tanto para su propio equipo como en su papel de suministrador de otros equipos", mientras que desde la marca del rombo, este acuerdo le da la posibilidad de trabajar "con un segundo equipo de máximo nivel de la F-1 y capaz de proporcionarle un 'feedback' de primera clase en relación con el desarrollo de su motor".

"Esta es una decisión estratégica para Renault Sport Racing. Es la primera vez que trabajaremos con McLaren y estamos orgullosos de haber alcanzado un acuerdo con una organización que tiene una historia tan rica en la F-1", celebró Jérôme Stoll, presidente de Renault Sport Racing.

Para este, la alianza con el equipo británico "no únicamente técnica y deportiva sino que también tiene beneficios de marketing y comunicación". "Sabemos que McLaren nos apretará duro en la pista y que esto será para el beneficio de todos", admitió.

Renault: "El objetivo, estar en posición ganadora en 2020"

Por su parte, Cyril Abiteboul, director general de Renault Sport Racing, cree que el acuerdo está "en perfecta línea" con la estrategia "medio plazo" que manejan y con el objetivo de estar "en una posición ganadora como equipo en 2020".

Además, recalcó que McLaren cuenta "con dos pilotos talentosos" que también ayudará en el "desarrollo del motor". Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa afirmó que Renault ha sido "un pionero consistente y un promotor de las nuevas tecnologías en la F-1".

"Lo más importante es que este acuerdo nos da la igual oportunidad de competir junto a otros equipos con motor Renault", advirtió. Finalmente, Zak Brown consideró que este anuncio les da "la estabilidad" que necesitan para "avanzar" con su chasis y el programa técnico de 2018 "sin más vacilación".

