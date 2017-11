Valtteri Bottas logra la pole en Abu Dabi con Fernando Alonso 11º y Carlos Sainz 12º

Y Valtteri Bottas por fin puso el 'turbo' de su Mercedes. En la última carrera del curso, el finlandés hizo valer su talento a bordo del mejor coche de toda la parrilla para lograr la pole del GP de Abu Dabi. Para mandar y para saberse dominador. Y para dejar a su compañero, el tetracampeón Lewis Hamilton, tras él. Bottas marcó un 1:36.231 y tiene el honor de ser el último 'poleman' del año.

Fue más hábil Valtteri. Más paciente. Más 'conservador' que Hamilton. Y por ello le ganó. Bottas supo administrar bien sus fuerzas en la segunda pista del Mundial que más desgasta los neumáticos, y mientras que Lewis llegaba muy justo al sector 3 él se encontraba pletórico. Era un duelo a dos en el que el británico le ganaba dos asaltos pero luego perdía la batalla final. Pero así es Hamilton, agresivo siempre en cada metro de asfalto.

Por eso ha ganado cuatro Mundiales... y por eso se ha dejado la pole en favor de su compañero. Solo estaban ellos en duelo, pues el resto estaba, como suele suceder, a otro nivel. A uno más bajo. Ni Ferrari plantó batalla mínimamente, y aunque Vettel se colocó tercero, Raikkonen perdió ante Ricciardo y Red Bull.

McLaren-Honda, a punto de acabar

Así fue la última clasificación de los grandes de 2017. De los favoritos en este curso de F1. La última clasificación también, por fin, para Fernando Alonso con ese motor Honda tan mediático y no precisamente por su buen rendimiento. Ya no habrá más sufrimiento en las rectas. Ya no habrá más ver cómo la velocidad punta es de las peores en pista. Quién sabe si ya también se terminará el sufrimiento también en todas las Q2 para estar entre los diez mejores...

No lo estuvo en Abu Dabi, lugar con una enorme recta de 1,2 km que acaba por lastrar al motor menos poderoso de la parrilla. El sector 2 de Fernando, en Q1 y en Q2, fue una sangría de un segundo con respecto a los mejores y eso es difícilmente recuperable, por más que el chasis McLaren se hiciera valer en el tercer sector. Al final, siempre en el alambre y finalmente fuera. Undécimo, superado por Massa.

Duodécimo acabó Carlos Sainz, que perdió ante Nico Hulkenberg el duelo en clasificación en Renault. Otro que tuvo un mal sector 2, a causa posiblemente del tráfico en su vuelta. El coche amarillo tiene potencial, y después de estas carreras de 'preparación', 2018 será la prueba de fuego para él.

Fin de fiesta en Yas Marina

Todo puede cambiar a partir de marzo, aunque Mercedes vive apacible y tranquila desde 2014. Lewis Hamilton, un animal competitivo, ya tiene su cuarto Mundial y tendrá en Yas Marina una oportunidad nueva para seguir mejorando sus guarismos y hacer ver el poder plateado. Toca cerrar el curso. Toca la carrera del GP de Abu Dabi.