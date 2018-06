La exhibición de Fernando Alonso en la noche de Le Mans, clave en el triunfo final de Toyota

El piloto español Fernando Alonso hizo historia en Le Mans al ganar la mítica carrera de resistencia tras ofrecer una clase de conducción en su estreno con el Toyota. El aturiano ganó la carrera y en su equipo tienen mucho que agrader a Alonso por su increíble remontada en su relevo nocturno.

La exhibición nocturna de Alonso en Le Mans

El español Fernando Alonso cerró su segundo relevo en el coche número 8 del equipo Toyota, tras dos horas de exhibición, en las que dio 43 vueltas y recortó 96 segundos al coche #7, también del equipo nipón.

Poco antes de que Alonso concluyese su tanda, desde el garaje le preguntaron si quería prorrogar su recorrido, a lo que el piloto español ha respondido: "Ni lo dudes".

Alonso se sintió muy cómodo y después de tomar el coche en la vuelta 170, con el lastre por la penalización que sufrió su compañero de equipo Sébastien Buemi por un error al adelantar a dos coches en una zona prohibida, arrancaba su tanda con una desventaja de 2:20.143, a falta de trece horas y treinta minutos para finalizar las 24 Horas de Le Mans.

Primero ante el británico Mike Conway en el coche #7 del Toyota TS050 Hybrid y después contra el argentino José Maria 'Pechito' López, también en el mismo prototipo, el español se mostró intratable y actuó como un martillo, reduciendo segundo a segundo el lastre heredado por su compañero.

LEADER CHANGE @Toyota_Hybrid #8 is leading the race ahead of its sister car #7! ⚡#LEMANS24 #WEC @24hoursoflemans pic.twitter.com/niMQL1zJg0