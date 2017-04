Valtteri Bottas logra la pole en Baréin con Sainz 16º y con una rotura de motor de Alonso

Cuando toca lo serio, cuando llega el momento de ser el más rápido en la lucha contra el crono, solo existe un color en la Fórmula 1. Podrá haber viernes rojos, incluso puede ser que algún sábado comience de color morado, pero en clasificación, manda el plata. Manda Mercedes, pero en esta ocasión no ha mandado Lewis Hamilton. Valtteri Bottas ha hecho una vuelta impresionante en su última tentativa en Q3 para marcar un 1:28.769 para superar a un Hamilton que falló en el peor momento. Vettel, lejísimos.

Le va a venir bien, muy bien al finlandés, el haber dado una alegría a Mercedes. El haberse dado él también la primera alegría justo cuando comenzaban las dudas tras su error en China. Valtteri, veloz y sonriente rumbo al posado con un deportivo Hamilton, ha sido un ciclón en su última vuelta. En la que le dio la pole. En la que ni tan siquiera Lewis, tricampeón y 'poleman' por excelencia, pudo superar.

No pudo porque se equivocó, y porque aunque no lo hubiera hecho Bottas ha sido más rápido. Con cada ronda clasificatoria, Valtteri se sentía mejor. Mercedes se sentía mejor. Y la diferencia con sus 'rivales' aumentaba de forma considerable. Daba igual qué neumáticos llevasen. Si llevaban blandos, ganaban. Si llevaban superblandos, también. La exhibición fue tal que recordó a la de últimas temporadas. Y es que, en esta ocasión, no tuvieron contrincante.

Ferrari fue nada. Simplemente. Muy lejos de Mercedes en un posible paso atrás que se confirmara si en carrera se muestran igual de endebles. Muy lejos estuvieron, y muy cerca de Red Bull. Tan cerca que Ricciardo se coló entre Vettel y Raikkonen, quinto y mostrando su enfado por el comportamiento de su monoplaza. La sorpresa la puso Renault, que logró un séptimo con Hulkenberg y un décimo con Palmer.

Adiós al primer motor Honda en la tercera carrera

Entró por los pelos Alonso en Q2. Y si entró fue más bien por deméritos de Toro Rosso en un nuevo fallo de fiabilidad de Sainz. Carlos, que marcó el mejor primer sector, iba volando cual misil para marcar crono ya no para pasar el corte, sino para colocarse en una Q3 en la que su equipo habría estado de no ser por un fallo de Kvyat. Su monoplaza se detuvo justo en la última vuelta y el madrileño, visiblemente enfadado, no podía ocultar su decepción.

Fernando tampoco pudo sonreír esta vez. Y es que a pesar de pasar el corte y de estar donde él pensaba estar va a salir al final. Saldrá además a ciegas, y es que era cuestión de tiempo. El motor Honda dijo adiós y se rompió, directamente. Sin avisar y sin mostrar señales de debilidad. En una gran vuelta de Q2, el asturiano tuvo que abortar y entrar despacio a boxes para que se confirmara el peor de los diagnósticos. Toca cambiar toda la unidad de potencia en su MCL32.

Carrera complicada para Carlos y Fernando

Mala, muy mala jornada para los españoles en Sakhir. Y viendo cómo se las gasta el motor Honda la remontada, y las luchas y las pujas con el resto de monoplazas en una pista con estas rectas, parece complicada. Sainz, con un Toro Rosso que ha mostrado ritmo, lo debería tener más fácil, pero los nuevos coches, aunque corren más, no facilitan el adelantamiento. Les va a tocar sufrir a Fernando y a Carlos.