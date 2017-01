Sánchez: "En Podemos se ven muchos ejemplos de la peor de las políticas"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que "muchos de los ejemplos de la peor de las políticas se ven en Podemos", formación de la que ha dicho que, "con tal de no estar unidos al conjunto de partidos es capaz de desmarcarse de un pacto por la libertad y contra el yihadismo". Además ha afirmado que no puede estar más en desacuerdo con quienes desde esa formación diferencian entre viejos y nuevos partidos porque lo que hace falta en este país es una "buena política, que es la que se dirige a la mayoría de los españoles y no a sus votantes".

El líder socialista ha intervenido en el Centro Niemeyer de Avilés en un mitin que ha reunido a unos 1.500 simpatizantes y que ha contado también con la intervención del presidente del Principado, Javier Fernández; la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias y secretaria de Política Municipal del partido, Adriana Lastra, y la alcaldesa, Mariví Monteserín. Sánchez ha incidido también que otro ejemplo de la peor de las políticas se ve en el actual presidente porque "mintió a los españoles para llegar al poder y para mantenerse en él y porque aspira a perpetuarse en el poder mintiendo de nuevo".

El candidato socialista se ha referido también a quienes pretenden dar lecciones de patriotismo y ha advertido de que eso no pasa por reivindicar la patria frente a los demás "porque ésta está en las aulas de los colegios, hospitales y residencias públicas o en las becas de las universidades". "La patria de los socialistas es la igualdad", ha señalado Sánchez, antes de asegurar que, "los que dan lecciones de patria, confunden luego patria con patrimonio y se lo llevan a los paraísos fiscales".

En este punto, ha incidido en que ante desafío soberanista siempre va a estar con el Gobierno en la defensa del estado e derecho, pero que eso no impide ver que Rajoy y Artur Mas son culpables de esta situación "las dos caras de una misma moneda". De hecho, ha recordado que ambos dirigentes comparten problemas a la hora de poder ser investidos, que esconden en la confrontación los casos de corrupción que afectan a sus partidos, y que tratan de ocultar el debate que se merecen los españoles por los recortes del estado del bienestar.

No obstante, ha reconocido que Rajoy ha dado un paso cuando ha empezado a llamar las cosas por su nombre al decir que "un vaso era un vaso y una taza una taza", porque en cuatro años de gobierno "se ha convertido en el rey del eufemismo al llamar austeridad a los recortes o regularización de activos ocultos a la amnistía fiscal". "Rajoy es el peor presidente de la democracia", ha subrayado antes de señalar que en este país no habrá cambio si gana el PP "y suman las derechas de Rivera y Rajoy", y si no se concentra todo el voto de la izquierda en el PSOE. Frente a un PP que, en su opinión, ha confundido su mayoría absoluta con el absolutismo y que ha gobernado sólo y frente a todos", Sánchez ha reiterado que su Gobierno derogará la Lomce, la reforma del aborto, la ley mordaza o la reforma laboral y rebajará el IVA cultural.