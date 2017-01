Sánchez hace un guiño a Iglesias: "Podemos ha ido modulando su discurso"

El secretario general del PSOE. Pedro Sánchez, ha destacado que, a lo largo del último año, Podemos ha "ido modulando" su discurso y ha renunciado a algunas medidas "populistas" que planteaba al principio de su andadura como el impago de la deuda o la salida del euro, y ha subrayado que ahora, por ejemplo, el partido de Pablo Iglesias "apoya" el "programa socialdemócrata" del PSOE en comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura. Así lo ha asegurado Sánchez durante su participación en el foro 'La España necesaria', en respuesta a la pregunta de un lector que le emplazaba a aclarar si mantiene su compromiso de no pactar con el "populismo" pese a haber llegado a acuerdos con Podemos tras las elecciones locales y autonómicas del pasado mes de mayo.

El líder del PSOE ha admitido que desde que él adquirió el compromiso de no pactar con "el populismo" en septiembre de 2014, las cosas han cambiado bastante, y, tras reafirmarse en aquella promesa, ha puntualizado que el Podemos de entonces no es el de ahora. "Mi compromiso de no pactar con políticas populistas es firme, pero Podemos ha ido modulando su discurso", ha matizado Sánchez, quien, a renglón seguido ha remarcado que en Castilla-La Mancha, donde Emiliano García Page llegó a la Presidencia gracias a Podemos, se está aplicando el "programa socialdemócrata" de los suyos.

Además, ante las insistentes preguntas sobre pactos postelectorales que recibe estos días, Sánchez ha remarcado que quien tiene que aclarar si va a apoyarle a él o a Mariano Rajoy tras el 20 de diciembre es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al que ha avisado de que va a lanzarle esta pregunta todos los días hasta el final de la campaña electoral. Sánchez respondía así a la pregunta de si en el caso de que Ciudadanos quede por delante del PSOE en las generales su partido aceptaría entrar en un gobierno de coalición como ha ofrecido Rivera. "Le agradezco la oferta", ha comentado, instándole, eso sí, a esperar a los resultados que arrojen las urnas el 20D.

Desde su punto de vista, es el líder del Ciudadanos el que debería aclarar si tras los comicios va a "favorecer el cambio" apoyándole a él para llegar a La Moncloa, o va a "resistirse al cambio" propiciando que siga en la Presidencia del Gobierno Mariano Rajoy, al que ha reprochado que no dimitiera cuando estalló el 'caso Bárcenas'. Además, Sánchez ha enfatizado que allí donde ha podido elegir a quién apoyar Ciudadanos siempre ha optado por el PP. "No sé qué le pasa, pero siempre se ha ido a la derecha", ha dicho, mencionando expresamente el caso de la Comunidad de Madrid, donde los de Rivera facilitaron que el PP siguiera gobernando y rechazaron la alternativa "decente, limpia, honesta y ejemplar" que representaba Angel Gabilondo.

El máximo responsable del PSOE ha diferenciado el caso de Madrid del de Andalucía, donde la socialista Susana Díaz logró gobernar gracias a los votos de Ciudadanos. Allí, ha puntalizado Sánchez, no había una alternativa a la que aupar a la Presidencia. Al hablar de Andalucía, al candidato socialista se le ha preguntado si cree que algún sector del partido puede estar esperando al resultado de las generales para emprender un "ajuste de cuentas" interno. "No sé por qué, si vamos a ganar", ha replicado, a la vez que ha contestado afirmativamente a la pregunta de si el partido está haciendo "piña" con él ante el reto del 20 de diciembre.

En otro momento del coloquio, Sánchez ha comentado que, en contra de lo que ha hecho el PP, el PSOE tiene "acreditada" su capacidad de "diálogo", algo imprescindible para poder llegar a acuerdos poselectorales. Preguntado si, llegado el caso, tiene que optar en Ciudadanos o Podemos, se ha limitado a avanzar su "no" a "acordar a la derecha". Además, ha insistido en que sólo habrá "cambio" si él gana las elecciones, y que este no será posible si gana Rajoy o si el PP logra "sumar" con Ciudadanos, ya que en ambos casos el inquilino de La Moncloa seguirá siendo el mismo.

A Sánchez se le ha preguntado también por la situación que atraviesa Portugal y él se ha decantado por la creación de un gobierno de izquierdas para "garantizar la gobernabilidad", incidiendo en que no hay por qué convocar nuevas elecciones habida cuenta de que los socialistas ya han creado una "alternativa" con el Bloco de Esquerda.