Rivera formaría un "Gobierno abierto" con algunos ministros de PP y PSOE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado que, si gobierna, propondrá para ministros a personas del entorno del PP y del PSOE, porque su objetivo es hacer un "Gobierno abierto", en el que prime el "talento" y en el que estén los "mejores". Rivera, que ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación que cubren la caravana electoral de su partido y ha viajado con ellos durante el trayecto entre Toledo y Madrid, ha insistido en que no va a apoyar ni al PP ni al PSOE tras el 20-D porque lo que quiere es gobernar.

Ha explicado que, si los ciudadanos deciden que encabece el Gobierno, podrá llamar a dos, tres o incluso cuatro personas próximas al PP y al PSOE para ofrecerles una cartera ministerial, pero ha aclarado que serán sus ministros, los que él proponga, no los que pacte con uno u otro partido. En este sentido, ha explicado que no incorporará a ministros "por cuotas" de partido, porque entonces "no aflorará el talento, sino las cuotas".

Se trata de hacer el "equipo de los mejores" y de que en el Gobierno estén los "más validos", aunque tengan afinidades con otras ideologías. Ha subrayado que no incorporará más de cuatro ministros próximos a otros partidos porque en ese caso no sería un Gobierno de Ciudadanos, y ha reconocido que "no será fácil" pero "lo ve posible" porque se trata de un momento excepcional por la situación que vive España.

Sobre posibles pactos de Gobierno, Rivera ha vuelto a insistir en que no apoyará ni al PP ni al PSOE y ha dicho que si, como dicen las encuestas, Ciudadanos es el segundo partido más votado, tendrá que "liderar la oposición" y no tendría sentido apoyar un Gobierno del PP. Ha dicho que si el PP es la lista más votada, lo lógico es que intente formar Gobierno, pero ya les ha advertido que no cuenten con Ciudadanos. En su idea no está "ni poner condiciones, ni pactos de gobierno" como hizo tras las elecciones autonómicas y municipales.

Preguntado por cómo se sintió en el debate a cuatro del pasado lunes de Atresmedia, ha dicho que los que se sintieron más cómodos por el formato fueron el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y él, mientras que al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le vio "necesitado". En ocasiones, "la ansiedad" por obtener votos no favorece. En cuanto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que estuvo por debajo de las expectativas y que lo que le salvó es que había ido en lugar del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En su opinión, últimamente Sánchez está algo más distanciado, tanto de él como de Iglesias, y se muestra a la "defensiva". Ha afirmado que con el líder de Podemos existe "buen rollo" aunque jamás gobernaría con alguien que quiere romper España y hacer un referéndum para ello. Sobre Rajoy ha dicho que "no es mala su estrategia" de estar acercándose a la gente, transmitiendo cercanía, y ha dicho que "tiene su público". Pero no sabe si el candidato a la reelección va a las provincias en esta campaña porque quiere ganar allí el voto o porque sabe que en las capitales lo tiene complicado y no pierde el tiempo. Se ha imaginado un escenario en el que Rajoy ganara las elecciones, sin ser el más votado en Madrid, Barcelona o Valencia.

Rivera se siente muy a gusto en sus paseos por las calles, aunque ha reconocido que "lo más incómodo fue cuando los exempleados de la factoría Delphy le increparon en Cádiz". Él está dispuesto a sentarse con quien haga falta para hablar de sus problemas, pero sin caer en el insulto.