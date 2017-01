Pedro Sánchez, tras la agresión a Rajoy: "En las campañas electorales se está muy expuesto"

El líder de los socialistas, Pedro Sánchez ha hablado con Espejo Público tras la agresión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ha indicado que aún no ha podido contactar con él, pero ha aprovechado para soildarizarse con él y condenar la agresión.

El candidato del PSOE a la Moncloa ha recordado tanto a la familia de Mariano Rajoy como a su partido. "Más allá de las discrepancias ideológicas, hay una cosa que nos une a todos: es el rechazo a la violencia, la democracia y la convivencia".

Preguntado sobre cuál fue su reacción tras conocer la agresión del presidente en Pontevedra, Sánchez asegura que en un primer momento no podía creer lo ocurrido. "La violencia no cabe en la democracia y no hay ninguna justificación que explique ese comportamiento brutal", condena el líder del PSOE.

Pedro Sánchez afirma que "desgraciadamente en las campañas electorales se está muy expuesto y hay personas muy minoritarias que aprovechan para hacerse notar".

Sobre las voces que relacionan la agresión con la discusión que mantuvieron Rajoy y Sánchez durante el cara a cara, el líder del PSOE le resta importancia y afirma que son voces "minoritarias" y asegura que "vincular una cosa con otra descalifica a aquellas personas que lo intentan unir y lo importante es solidarizarnos y demostrar calor y cariño al presidente del Gobierno".

Acerca de las personas que han justificado a través de las redes sociales esta agresión, Sánchez cree que "la violencia es violencia y no tiene ninguna justificación ni política ni moral".

Sobre la recta final de la campaña electoral, Sánchez asegura que "estamos viviendo un momento inédito en la historia española, un momento apasionante".