Mas: "Nos dijeron que nos cagaríamos en las bragas y que no sacaríamos las urnas el 9-N"

“Nos decían que el 9 de Noviembre ‘os cagaréis en las bragas’, no pondréis las urnas, que es imposible. Y lo hemos hecho posible, y el 9 de Noviembre hubo urnas y 2.350.000 personas fueron a votar contra todos los elementos”, manifestó.

El presidente de la Generalitat de Cataluña en funciones y líder de CDC ha apelado asimismo a movilizar el soberanismo de cara a las elecciones del 20D para no "regalar" los votos a partidos como el Partido Popular y Ciudadanos, quienes quieren, según ha dicho, "hundir" a Cataluña.



Mas ha advertido de que cualquier persona que votó el 9N a favor de la independencia y acudió a movilizaciones en los últimos años luego resulta que se queda en casa el 20D estará "regalando el voto al PP, a C's y a todos aquellos que usarán esos votos para hundirnos, asfixiarnos, faltarnos el respeto y limitarnos los derechos".



"La pereza para ir a votar no vale, porque sería exactamente igual que renunciar y no nos lo podemos permitir, por lo que está en juego, que es mucho", ha remarcado el líder de CDC.