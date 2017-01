Marta Rivera: "El acoso y derribo que estamos sufriendo estos días no tiene precedentes"

La número tres de la lista al Congreso por Ciudadanos, Marta Rivera, justificó su tuit sobre el holocausto y dijo que era en respuesta a anteriores declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre ETA.

"Contestaba a una barbaridad de Iglesias", ha explicado en una entrevista en Espejo Público, en la que ha añadido que no puede dimitir de nada "porque solo soy candidata".

En cuanto a la crítica a tuits de hace tiempo que no corresponden con su opinión actual, dice que no puedo dedicarse a dar explicaciones por cada cosa que opinaba hace años, "creo que no es justo y no se me puede pedir eso".

No obstante, asegura que "el acoso y derribo que estamos sufriendo estos días no tiene precedentes".

En el caso del tuit sobre el holocausto señala que "es un tuit sacado de contexto", que "creo que estaba bien escrito" y "estoy tan sorprendida que todavía no ha empezado a dolerme".

Asegura que lo que más daño le ha hecho han sido las críticas sobre la violencia de género "me duele como persona, como política y como mujer". Explica que actualmente, las parejas homosexuales están desprotegidas en la ley de violencia de género, pues un homosexual agredido no tiene casa de acogida o pulsera para protegerse de su agresor.

En su opinión, se ha hecho "una interpretación interesada", ya que "con nuestra propuesta se endurecen las propuestas actuales". Por último, ha dicho que si hay algo que puede unir a todos los partidos es la lucha contra la violencia de género y pude que "nos pongamos a trabajar para que haya medios para combatir esta tragedia".