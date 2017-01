Iglesias propone que "una figura independiente de prestigio" sea presidente del Gobierno

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, propone una "figura independiente de prestigio" como presidente del Gobierno "si a Pedro Sánchez no le dejan intentarlo", porque "quizá no esté siquiera en condiciones de ser el líder de su partido". El dirigente de Podemos, en un artículo publicado en el Huffington Post bajo el título 'A Pedro no le dejan', se pregunta "¿Dónde está Pedro Sánchez?", "¿Cómo es posible que no hayamos hablado todavía?" y "¿Es que no va a plantear la posibilidad de un Gobierno alternativo al de Rajoy?".

Considera inaudita "la abdicación de responsabilidades del PSOE y la parálisis de su secretario general" y asegura que "si a Pedro Sánchez no le dejan intentar ser presidente, porque quizá no esté siquiera en condiciones de ser el líder de su partido, tal vez sea el momento de que una figura independiente de prestigio asuma dar los pasos necesarios para intentar que en España deje de gobernar el PP y pongamos fin al tiempo de la corrupción y la desigualdad".

Recuerda que no permitirá "ni por activa ni por pasiva, que el PP (con o sin Rajoy) siga gobernando" y señala que sería "una estafa democrática que el PSOE (con o sin Sánchez) lo permitiera o actuara pensando en su geopolítica interna de lugares y nombres". Pablo Iglesias afirma en su artículo que sus "más de cinco millones de votos, nuestras victorias en Cataluña y Euskadi, nuestros segundos puestos en Madrid, Comunitat Valenciana, Canarias, Baleares, Navarra y Galicia son históricos, pero no son suficientes para que informe al jefe del Estado de mi disponibilidad para ser presidente del Gobierno".

Y agrega que "sin embargo sí son un mandato para proponer a todas las fuerzas políticas contrarias a que el PP continúe gobernando un nuevo acuerdo de país para hacer avanzar la transición frente al inmovilismo". Insiste en que "frente a los intentos de restauración y a las luchas intestinas de poder en las viejas maquinarias, la altura de Estado y el compromiso por la justicia social y contra la corrupción" serán las líneas que guíen su acción para que "España avance con el protagonismo de sus pueblos y sus gentes".