Sergio Ramos desea a Mohamed Salah una "pronta recuperación"

Sergio Ramos envió un mensaje cariñoso al egipcio Mohamed Salah, delantero del Liverpool que tuvo que abandonar la final de la Liga de Campeones tras una caida con el capitán del Real Madrid, y le deseó una "pronta recuperación".

"El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera", publicó Ramos en su cuenta oficial de twitter.

Salah tuvo que retirarse lesionado en el minuto 30 de la final de la Champions, llorando tras dañarse el hombro izquierdo por una mala caída tras una acción con Sergio Ramos que mermó a un Liverpool que dominaba el encuentro.

Salah, autor de 44 goles para el Liverpool en la mejor temporada de su carrera, cayó en mala posición a los 25 minutos tras una pugna con Sergio Ramos. Fue atendido sobre el césped con claros gestos de dolor y, tras reincorporarse a la final, al minuto se dejó caer desolado por el fuerte dolor que le impedía continuar.

Se retiró entre lágrimas del partido más importante de su carrera, con el miedo añadido de poder perderse el Mundial en función de la gravedad de la lesión de hombro que sufra y dejó su sitio a Adam Lallana a la media hora del duelo, aunque después del partido confirmó a su familia que podrá estar en Rusia.

