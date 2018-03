Dulceida revela todo el trabajo que hay detrás de sus estilismos

La famosa influencer Aida Domenech, más conocida como Dulceida, ha compartido con sus followers el minucioso trabajo que se esconde detrás de sus exitosos estilismos.

Y es que si pensabas que las blogueras triunfan con estilismos que deciden en cuestión de pocos minutos estás muy equivocado.

En el último vídeo publicado en su canal de YouTube, la influencer ha compartido con sus followers cómo se hace la maleta y cómo prepara sus looks previamente.

Antes de meter cualquier cosa en la maleta, Dulceida decide el outfit que llevará, se lo prueba y se fotografía con ello para tener claro cómo va el look y los complementos que ha elegido para lucirlo.

Una técnica que ya hemos visto llevar a cabo a otras famosas como las Kardashian, como explicaron en un capítulo de su programa 'Keeping Up with the Kardashians'. Y es que día a día Dulceida se está convirtiendo en nuestra Kardashian 'made in Spain'.