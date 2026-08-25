Wally López desata las risas al reinventar varios clásicos de Hombres G en Pasapalabra

La prueba dedicada a Hombres G dejó una colección de ocurrencias inesperadas por parte de Wally López. Aunque comenzó acertando 'Devuélveme a mi chica', después improvisó títulos tan peculiares como 'Un par de marcapasos' o 'Por qué no ser cocodril'o, provocando las risas en el plató.

Pese a sus llamativos fallos, el invitado defendió que tenía un plan. Con segundos ya asegurados para David, explicó que estaba acelerando el turno para que el concursante pudiera intervenir cuanto antes y completar el panel con la ayuda de Ana Ruiz.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas