David encuentra el camino despejado hacia el bote tras un inesperado desenlace de Javier en AlaZ

La igualdad dominó buena parte del duelo entre David y Javier, que completaron la primera ronda con 20 aciertos. Sin embargo, el escenario cambió cuando el barcelonés logró tomar ventaja y su rival dejó de encontrar respuestas con garantías.

Javier optó por plantarse con 20 letras acertadas cuando ya estaba por detrás en el marcador, una decisión que le condenó a la Silla Azul. Con el triunfo en el bolsillo, David se quedó solo ante el reto de aprovechar su tiempo para acercarse al bote, animado por Roberto Leal con un claro mensaje: tenía todas las opciones abiertas.

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