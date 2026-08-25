Javier aprovecha los fallos de David con 'La Morocha' y se lleva una victoria inesperada en La Pista

El duelo entre Javier y David dejó una escena que ya se ha dado alguna vez más en La Pista. Aunque el barcelonés reconocía la melodía de 'La Morocha', no logró recordar la frase correcta y fue acumulando errores en varios intentos consecutivos.

Mientras David probaba suerte sin éxito con distintas respuestas, Javier permaneció al margen de la confusión. Cuando Roberto Leal mostró el título desordenado, el madrileño reaccionó más rápido con el pulsador y cerró una victoria tan sorprendente como inesperada.

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