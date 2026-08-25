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‘Satisfaction’ para Carmen Morales, enfado para Ana Ruiz: la divertida ironía de La Pista

‘Satisfaction’ para Carmen Morales, enfado para Ana Ruiz: la divertida ironía de La Pista

Pasapalabra

Carmen Morales canta 'Satisfaction' y deja a Ana Ruiz insatisfecha en La Pista

Un clásico de los Rolling Stones decidió el duelo entre las dos invitadas, con una resolución exprés de Carmen Morales.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La Pista vivió uno de esos momentos en los que una canción encaja perfectamente con lo que sucede durante la prueba. Carmen Morales reconoció 'Satisfaction' desde el primer fragmento y se anotó un pleno que dejó sin opciones a Ana Ruiz.

La rapidez de su rival provocó el disgusto de Ana, una reacción que Roberto Leal comentó entre bromas. El presentador incluso llegó a sugerir que había que cambiar el pulsador de la actriz, que asumió con resignación una nueva derrota en esta visita a Pasapalabra.

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