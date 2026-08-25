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Pasapalabra
Carmen Morales canta 'Satisfaction' y deja a Ana Ruiz insatisfecha en La Pista
Un clásico de los Rolling Stones decidió el duelo entre las dos invitadas, con una resolución exprés de Carmen Morales.
La Pista vivió uno de esos momentos en los que una canción encaja perfectamente con lo que sucede durante la prueba. Carmen Morales reconoció 'Satisfaction' desde el primer fragmento y se anotó un pleno que dejó sin opciones a Ana Ruiz.
La rapidez de su rival provocó el disgusto de Ana, una reacción que Roberto Leal comentó entre bromas. El presentador incluso llegó a sugerir que había que cambiar el pulsador de la actriz, que asumió con resignación una nueva derrota en esta visita a Pasapalabra.
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