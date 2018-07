Sandra Blázquez: "Vive Cantando es una serie que se necesita"

Sandra Blázquez interpreta a María José en Vive Cantando, la nueva serie de Antena 3 "María Jose es la caña, no tiene verguenza de nada, no se corta, le encanta ligar y la fiesta, no tiene ningún complejo, se quiere mucho y tiene una energía muy positiva. Aprendo mucho de ella porque nos nos parecemos en nada".

Sandra nos ha contado que María José verá a Trini (personaje interpretado por María Castro) como un ejemplo a seguir "porque ella llama mucho la atención y eso le gustará mucho a María José". Nos ha hablado de la relación con sus padres "es el ojito derecho del padre y a veces las lía como una chica de 16 años que es".

"Vive Cantando es una serie que se necesita, habla de cosas muy normales, todos los personajes tienen corazon, todos sufren, lo pasan mal pero tienen mucha alma".

Sandra Blázquez nos ha confesado que de pequeña le gustaba mucho ir a los karaokes "Aunque ahora me cantaría alguna de Shakira".

