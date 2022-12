"Reclusas" cuenta la vida de las presas en las cárceles españolas

En España, por cada 92 hombres en prisión hay 8 mujeres. Se ha quintuplicado en las dos últimos décadas, superando la media europea de un 4%. ¿Por qué tenemos el índice más alto de población penitenciaria si no ha aumentado la criminalidad? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Qué tipo de vida e historias personales les han abocado a la cárcel? ¿En qué condiciones cumplen condena?

A través del testimonio de presas y ex presas, y de profesionales que trabajan o han estado vinculados a los centros penitenciarios, RECLUSAS descubrirá el procedimiento de la propia institución y las normas no oficiales, las no escritas, que los internas han establecido para relacionarse entre sí. La supervivencia dentro de la cárcel exige el estricto cumplimiento de este código.