Saray, a Rizos: "Macarena sólo te quiere por el interés"

AVANCE | PRÓXIMO CAPÍTULO DE VIS A VIS

"No tienes ni puta idea de querer a alguien". De esta forma tan rotunda comienza el avance del cuarto capítulo de 'Vis a Vis'. Rizos es quien se lo echa en cara a Saray, pero esta la reprocha que Macarena sólo está con ella por las circunstancias. Saray asegura que la quiere de verdad, cosa que no le sienta nada bien a Macarena... No te pierdas el avance del próximo capítulo de la serie. El jueves a las 22:30 horas en Antena 3.