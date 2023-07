Un joven arrollado al vacío: el nuevo caso que investigarán Francesco y Violeta… ¿Encontrarán al culpable?

Una chica que había salido a correr ha encontrado a un joven gravemente herido al fondo de un acantilado en el que, casualmente, se había suicidado una chica hace un mes. Al parecer, la noche anterior sus compañeros de clase organizaron una vigilia para recordarla.

Francesco Demir y su compañero hacen sus primeras teorías con respecto a lo que ha podido ocurrir. ¿Se trata de un intento de suicidio o alguien ha intentado matarlo? Quien tampoco tarda en llegar al lugar de los hechos es Violeta, en busca de información para su artículo.

La periodista comienza a marearse al ver al joven inconsciente subirse a la ambulancia y Demir enseguida se da cuenta de que su amiga no se encuentra bien. “No me he desmayado, sólo estoy hiperventilando”, explica ella.

Violeta le pregunta al policía si se sabe si el joven se ha resbalado o lo han empujado y éste le confirma que lo más probable es la segunda opción. “Estás a tiempo de dejarlo. Me parece que la crónica negra no es para ti”, le deja caer Francesco. ¡Pero Violeta piensa demostrarle que puede con eso y con mucho más!