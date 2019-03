Descubre si has ganado una banda sonora de 'Velvet'

Una de las cosas que más llegan al espectador, que siempre curiosean y por las que más se preguntan son por las canciones que suenan en las promos y capítulos de la serie.

La música de 'Velvet' ha emocionado a todos lo seguidores de la serie y ya la podemos encontrar en el mercado. ¡Pero nosotros queremos regalártela!

En el sexto capítulo, Ana y Alberto bailan bajo la luna de parís su canción. La respuesta es You are the one de Lucio Godoy.

Los ganadores son:

- Irene Muñoz de Madrid

- Bella María de Llançà

- Rita Saíñas Millán de A Coruña

- Carmen Osuna Nieto de Córdoba

- Fátima Delgado Martínez de Jaén