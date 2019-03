"París es nuestro sueño y esta es nuestra canción"

Te avanzamos una escena del sexto capítulo de 'Velvet' en exclusiva donde Ana y Alberto bailaban bajo la luna de París al son de una canción. ¿Lograste adivinar cuál era?. La respuesta está en el capítulo anterior cuando Ana prepara una sorpresa para el cumpleaños de Alberto, Ana habla con Rita de cuál era su canción con Alberto, la misma que suena en París. La canción es You are the one de Lucio Godoy.

Publicidad